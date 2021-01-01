Матч завершен
Спартак
Москва
6:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
26 июня 1993, 23:00 МСК
26.06.1993, 23:00 МСК
суббота
Составы