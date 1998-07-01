Матч завершен
Спартак
Москва
1:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
30 июня 1998, 23:00 МСК
30.06.1998, 23:00 МСК
вторник
Составы