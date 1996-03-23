Матч завершен
Спартак
Москва
1:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
23 марта 1996, -:- МСК
23.03.1996, -:- МСК
суббота
Составы