Матч завершен
Спартак
Москва
0:3
Матч завершен
Барселона
Барселона
Алвес 16
Месси 27
Месси 39
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
20 нояб. 2012, 20:00 МСК
20.11.2012, 20:00 МСК
вторник
Иван Бебек
Иван Бебек
Главный Судья
Составы
Спартак
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Сухи
Марек Сухи
90
0
Инсаурральде
Хуан Мануэль Инсаурральде
90
0
Макеев
Евгений Макеев
90
0
Ари
Ари
90
0
Кариока
Кариока
75
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
63
0
Эменике
Эммануэль Эменике
64
Запасные
0
Чернышук
Сергей Чернышук
0
Брызгалов
Сергей Брызгалов
0
Де Зеув
Деми Де Зеув
0
Махмудов
Эмин Махмудов
0
Джано
Джано
0
Веллитон
Веллитон
0
Яковлев
Павел Яковлев
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Альба
Жорди Альба
87
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Алвес
Дани Алвес
16'
16'
90
0
Хави
Хави
82
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Месси
Лионель Месси
27'
39'
27', 39'
90
0
Иньеста
Андрес Иньеста
90
0
Педро
Педро
85
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
0
Монтойя
Мартин Монтойя
0
Сонг
Александр Сонг
0
Джонатан
Джонатан
0
Вилья
Давид Вилья
0
Деулофеу
Жерар Деулофеу