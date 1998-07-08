Матч завершен
Спартак
Москва
3:0
Матч завершен
Балтика
Калининград
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
7 июля 1998, 23:00 МСК
7.07.1998, 23:00 МСК
вторник
Составы