Матч завершен
Спартак
Москва
0:0
Матч завершен
Балтика
Калининград
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
30 июля 1996, 23:00 МСК
30.07.1996, 23:00 МСК
вторник
Составы