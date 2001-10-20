Матч завершен
Спартак
Москва
2:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
19 окт. 2001, 23:00 МСК
19.10.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы