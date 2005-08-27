Матч завершен
Спартак
Москва
5:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
26 авг. 2005, 23:00 МСК
26.08.2005, 23:00 МСК
пятница
Составы