Матч завершен
Спартак
Москва
2:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
15 авг. 2002, 23:00 МСК
15.08.2002, 23:00 МСК
четверг
Составы