Матч завершен
Спартак
Москва
3:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
7 авг. 1998, 23:00 МСК
7.08.1998, 23:00 МСК
пятница
Составы