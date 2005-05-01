Матч завершен
Спартак
Москва
3:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
30 апр. 2005, 23:00 МСК
30.04.2005, 23:00 МСК
суббота
Составы