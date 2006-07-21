Матч завершен
Спартак
Москва
1:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
20 июля 2006, 23:00 МСК
20.07.2006, 23:00 МСК
четверг
Составы