Матч завершен
Спартак
Москва
0:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
18 июня 2003, 23:00 МСК
18.06.2003, 23:00 МСК
среда
Составы