Матч завершен
Спартак
Москва
0:2
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
30 авг. 2002, 23:00 МСК
30.08.2002, 23:00 МСК
пятница
Составы