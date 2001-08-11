Матч завершен
Спартак
Москва
0:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
10 авг. 2001, 23:00 МСК
10.08.2001, 23:00 МСК
пятница
Составы