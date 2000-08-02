Матч завершен
Спартак
Москва
3:0
Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 25 тур

РПЛ,

25 тур

Россия
1 авг. 2000, 23:00 МСК
1.08.2000, 23:00 МСК
вторник
Составы