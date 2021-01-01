Матч завершен
Спартак
Москва
3:0
Матч завершен
Лада-Тольятти
Тольятти
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
18 сент. 1994, 23:00 МСК
18.09.1994, 23:00 МСК
воскресенье
Составы