Спартак-Нальчик - Торпедо: 01 октября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
0:0

Спартак-Нальчик - Торпедо: 01 октября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
1 окт. 2013, 17:00 МСК
1.10.2013, 17:00 МСК
вторник
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов
Главный Судья
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

25.04.2014 25 апр. 2014 пт 19:00
Торпедо
1 : 2
Спартак-Нальчик
25.04.2014 25 апр. 2014 пт 19:00
Торпедо
1
Спартак-Нальчик
2
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 17:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Торпедо
01.10.2013 01 окт. 2013 вт 17:00
Спартак-Нальчик
0
Торпедо
0
02.04.2013 02 апр. 2013 вт 18:00
Торпедо
1 : 1
Спартак-Нальчик
02.04.2013 02 апр. 2013 вт 18:00
Торпедо
1
Спартак-Нальчик
1
06.09.2012 06 сент. 2012 чт 17:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Торпедо
06.09.2012 06 сент. 2012 чт 17:00
Спартак-Нальчик
2
Торпедо
1
13.10.2006 13 окт. 2006 пт 23:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Торпедо
13.10.2006 13 окт. 2006 пт 23:00
Спартак-Нальчик
0
Торпедо
0
28.04.2006 28 апр. 2006 пт 23:00
Торпедо
2 : 0
Спартак-Нальчик
28.04.2006 28 апр. 2006 пт 23:00
Торпедо
2
Спартак-Нальчик
0

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