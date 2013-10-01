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Спартак-Нальчик VS Торпедо
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Спартак-Нальчик - Торпедо: 01 октября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
0:0
Спартак-Нальчик - Торпедо: 01 октября 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 16 тур
ФНЛ,
16 тур
Россия
1 окт. 2013, 17:00 МСК
1.10.2013, 17:00 МСК
вторник
Сергей Смирнов
Сергей Смирнов
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Торпедо
мин
16
Шоркин
Максим Шоркин
17
Дворецков
Филипп Дворецков
49
Прошкин
Егор Прошкин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
44
Самсонов
Артем Самсонов
28
Магаль
Руслан Магаль
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
7
Рязанцев
Александр Рязанцев
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
Калмыков
Амур Калмыков
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
2
Редькович
Дмитрий Редькович
-
24
Лях
Андрей Лях
-
11
Кертанов
Константин Кертанов
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
81
Корж
Константин Корж
-
21
Кравчук
Андрей Кравчук
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
19:00
Торпедо
1 : 2
Спартак-Нальчик
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
19:00
Торпедо
1
Спартак-Нальчик
2
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
17:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Торпедо
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
17:00
Спартак-Нальчик
0
Торпедо
0
02.04.2013
02 апр. 2013
вт
18:00
Торпедо
1 : 1
Спартак-Нальчик
02.04.2013
02 апр. 2013
вт
18:00
Торпедо
1
Спартак-Нальчик
1
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
17:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Торпедо
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
17:00
Спартак-Нальчик
2
Торпедо
1
13.10.2006
13 окт. 2006
пт
23:00
Спартак-Нальчик
0 : 0
Торпедо
13.10.2006
13 окт. 2006
пт
23:00
Спартак-Нальчик
0
Торпедо
0
28.04.2006
28 апр. 2006
пт
23:00
Торпедо
2 : 0
Спартак-Нальчик
28.04.2006
28 апр. 2006
пт
23:00
Торпедо
2
Спартак-Нальчик
0
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