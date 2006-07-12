Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
1:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
11 июля 2006, 23:00 МСК
11.07.2006, 23:00 МСК
вторник
Составы