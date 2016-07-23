Спартак-Нальчик - Сокол: 23 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
1:1

Спартак-Нальчик - Сокол: 23 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
23 июля 2016, 18:30 МСК
23.07.2016, 18:30 МСК
суббота
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
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Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

09.11.2016 09 нояб. 2016 ср 19:00
Сокол
2 : 1
Спартак-Нальчик
09.11.2016 09 нояб. 2016 ср 19:00
Сокол
2
Спартак-Нальчик
1
23.07.2016 23 июля 2016 сб 18:30
Спартак-Нальчик
1 : 1
Сокол
23.07.2016 23 июля 2016 сб 18:30
Спартак-Нальчик
1
Сокол
1

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