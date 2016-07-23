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Спартак-Нальчик VS Сокол
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Спартак-Нальчик - Сокол: 23 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
1:1
Спартак-Нальчик - Сокол: 23 июля 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 3 тур
ФНЛ,
3 тур
Россия
23 июля 2016, 18:30 МСК
23.07.2016, 18:30 МСК
суббота
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
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Прогнозы
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
09.11.2016
09 нояб. 2016
ср
19:00
Сокол
2 : 1
Спартак-Нальчик
09.11.2016
09 нояб. 2016
ср
19:00
Сокол
2
Спартак-Нальчик
1
23.07.2016
23 июля 2016
сб
18:30
Спартак-Нальчик
1 : 1
Сокол
23.07.2016
23 июля 2016
сб
18:30
Спартак-Нальчик
1
Сокол
1
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Как часто в России умирают футбольные клубы
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07 июня 2019, 13:43