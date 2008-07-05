Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
2:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
5 июля 2008, 18:30 МСК
5.07.2008, 18:30 МСК
суббота
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы