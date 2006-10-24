Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
2:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
23 окт. 2006, 23:00 МСК
23.10.2006, 23:00 МСК
понедельник
Составы