Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
3:1
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 4 тур

РПЛ,

4 тур

Россия
8 апр. 2006, 23:00 МСК
8.04.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы