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Спартак-Нальчик VS Нефтехимик
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Спартак-Нальчик - Нефтехимик: 13 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
2:1
Спартак-Нальчик - Нефтехимик: 13 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 2 тур
ФНЛ,
2 тур
Россия
13 июля 2013, 18:00 МСК
13.07.2013, 18:00 МСК
суббота
Роман Чернов
Роман Чернов
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Нефтехимик
мин
2
Ситдиков
Марат Ситдиков
18
Исупов
Вячеслав Исупов
10
Уридия
Мераби Уридия
5
Потапов
Лев Потапов
12
Ширяев
Максим Ширяев
89
Яковлев
Михаил Яковлев
22
Лелюкаев
Алан Лелюкаев
29
Roman Denisov
Roman Denisov
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
14
Кленкин
Данил Кленкин
13
Хубаев
Давид Хубаев
Запасные
27
Голубев
Андрей Голубев
-
4
Семенов
Андрей Семенов
-
51
Агапов
Илья Агапов
-
54
Калачев
Илья Калачев
-
17
Канаев
Михаил Канаев
-
95
Петров
Илья Петров
-
11
Давлатов
Бобир Давлатов
-
97
Котик
Артем Котик
-
37
Юшин
Александр Юшин
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
Нефтехимик
0 : 1
Спартак-Нальчик
01.04.2017
01 апр. 2017
сб
17:00
Нефтехимик
0
Спартак-Нальчик
1
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
18:30
Спартак-Нальчик
3 : 2
Нефтехимик
03.09.2016
03 сент. 2016
сб
18:30
Спартак-Нальчик
3
Нефтехимик
2
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
15:00
Нефтехимик
0 : 0
Спартак-Нальчик
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
15:00
Нефтехимик
0
Спартак-Нальчик
0
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Нефтехимик
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
Спартак-Нальчик
2
Нефтехимик
1
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
16:00
Нефтехимик
3 : 0
Спартак-Нальчик
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
16:00
Нефтехимик
3
Спартак-Нальчик
0
23.07.2012
23 июля 2012
пн
20:00
Спартак-Нальчик
1 : 3
Нефтехимик
23.07.2012
23 июля 2012
пн
20:00
Спартак-Нальчик
1
Нефтехимик
3
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