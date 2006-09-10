Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
0:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
9 сент. 2006, 23:00 МСК
9.09.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы