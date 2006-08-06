Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
1:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
5 авг. 2006, 23:00 МСК
5.08.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы