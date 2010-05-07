Матч завершен
Спартак
Кострома
1:2
Матч завершен
Череповец
Череповец
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
7 мая 2010, 17:00 МСК
7.05.2010, 17:00 МСК
пятница
Составы