Матч завершен
Спартак
Кострома
0:1
Матч завершен
Торпедо
Владимир
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
4 июня 2009, 23:00 МСК
4.06.2009, 23:00 МСК
четверг
Составы