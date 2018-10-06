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Спартак-2 VS Тюмень
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Спартак-2 - Тюмень: 06 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак-2
Москва
0:0
Спартак-2 - Тюмень: 06 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 15 тур
ФНЛ,
15 тур
Россия
6 окт. 2018, 14:30 МСК
6.10.2018, 14:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
15:00
Тюмень
1 : 2
Спартак-2
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
15:00
Тюмень
1
Спартак-2
2
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
14:30
Спартак-2
0 : 0
Тюмень
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
14:30
Спартак-2
0
Тюмень
0
06.05.2018
06 мая 2018
вс
11:00
Тюмень
2 : 1
Спартак-2
06.05.2018
06 мая 2018
вс
11:00
Тюмень
2
Спартак-2
1
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
15:00
Спартак-2
3 : 1
Тюмень
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
15:00
Спартак-2
3
Тюмень
1
08.03.2017
08 марта 2017
ср
13:00
Тюмень
1 : 1
Спартак-2
08.03.2017
08 марта 2017
ср
13:00
Тюмень
1
Спартак-2
1
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
18:00
Спартак-2
2 : 3
Тюмень
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
18:00
Спартак-2
2
Тюмень
3
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
13:00
Спартак-2
1 : 1
Тюмень
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
13:00
Спартак-2
1
Тюмень
1
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
17:00
Тюмень
2 : 0
Спартак-2
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
17:00
Тюмень
2
Спартак-2
0
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