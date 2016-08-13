Спартак-2 - Тюмень: 13 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-2
Москва
2:3

Спартак-2 - Тюмень: 13 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
13 авг. 2016, 18:00 МСК
13.08.2016, 18:00 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
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Предварительный состав

Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-

События

Матч окончен 2:3

Прошлые матчи

24.04.2019 24 апр. 2019 ср 15:00
Тюмень
1 : 2
Спартак-2
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 15:00
Тюмень
1
Спартак-2
2
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 14:30
Спартак-2
0 : 0
Тюмень
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 14:30
Спартак-2
0
Тюмень
0
06.05.2018 06 мая 2018 вс 11:00
Тюмень
2 : 1
Спартак-2
06.05.2018 06 мая 2018 вс 11:00
Тюмень
2
Спартак-2
1
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 15:00
Спартак-2
3 : 1
Тюмень
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 15:00
Спартак-2
3
Тюмень
1
08.03.2017 08 марта 2017 ср 13:00
Тюмень
1 : 1
Спартак-2
08.03.2017 08 марта 2017 ср 13:00
Тюмень
1
Спартак-2
1
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 18:00
Спартак-2
2 : 3
Тюмень
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 18:00
Спартак-2
2
Тюмень
3
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 13:00
Спартак-2
1 : 1
Тюмень
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 13:00
Спартак-2
1
Тюмень
1
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 17:00
Тюмень
2 : 0
Спартак-2
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 17:00
Тюмень
2
Спартак-2
0

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