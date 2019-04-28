Спартак-2 - Тамбов: 28 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-2
Москва
2:2

Спартак-2 - Тамбов: 28 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Тамбов
Тамбов
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
28 апр. 2019, 14:00 МСК
28.04.2019, 14:00 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-
Тамбов
мин
30
Сямук
Родион Сямук
26
Васиев
Фарход Васиев
3
Денисов
Александр Денисов
13
Шахов
Виталий Шахов
24
Кайков
Денис Кайков
8
Герман
Дмитрий Герман
4
Карп
Кэтэлин Карп
14
Бавин
Юрий Бавин
7
Алиев
Азер Алиев
18
Климов
Кирилл Климов
23
Карапузов
Владислав Карапузов
Запасные
35
Сычев
Виталий Сычев
-
55
Мартынов
Илья Мартынов
-
2
Нусуев
Морис Нусуев
-
31
Дроздов
Никита Дроздов
-
77
Ахмаев
Саид-Али Ахмаев
-
19
Терехов
Антон Терехов
-
81
Кабахидзе
Владимир Кабахидзе
-
87
Аванесян
Тигран Аванесян
-
9
Архипов
Артем Архипов
-
37
Минаев
Роман Минаев
-
10
Чабанов
Евгений Чабанов
-

События

Матч окончен 2:2

Прошлые матчи

28.04.2019 28 апр. 2019 вс 14:00
Спартак-2
2 : 2
Тамбов
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 14:00
Спартак-2
2
Тамбов
2
13.10.2018 13 окт. 2018 сб 14:30
Тамбов
2 : 0
Спартак-2
13.10.2018 13 окт. 2018 сб 14:30
Тамбов
2
Спартак-2
0
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 14:00
Спартак-2
0 : 3
Тамбов
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 14:00
Спартак-2
0
Тамбов
3
22.07.2017 22 июля 2017 сб 16:00
Тамбов
3 : 0
Спартак-2
22.07.2017 22 июля 2017 сб 16:00
Тамбов
3
Спартак-2
0
06.05.2017 06 мая 2017 сб 13:00
Спартак-2
1 : 2
Тамбов
06.05.2017 06 мая 2017 сб 13:00
Спартак-2
1
Тамбов
2
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 13:30
Тамбов
1 : 0
Спартак-2
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 13:30
Тамбов
1
Спартак-2
0

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