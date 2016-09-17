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Евро-2020
Легкая атлетика
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Спартак-2 VS Спартак-Нальчик
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Спартак-2 - Спартак-Нальчик: 17 сентября 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак-2
Москва
0:0
Спартак-2 - Спартак-Нальчик: 17 сентября 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
ФНЛ, 13 тур
ФНЛ,
13 тур
Россия
17 сент. 2016, 16:00 МСК
17.09.2016, 16:00 МСК
суббота
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
18:30
Спартак-Нальчик
1 : 1
Спартак-2
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
18:30
Спартак-Нальчик
1
Спартак-2
1
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
16:00
Спартак-2
0 : 0
Спартак-Нальчик
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
16:00
Спартак-2
0
Спартак-Нальчик
0
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Как часто в России умирают футбольные клубы
#РПЛ
07 июня 2019, 13:43