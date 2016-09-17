Спартак-2 - Спартак-Нальчик: 17 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-2
Москва
0:0

Спартак-2 - Спартак-Нальчик: 17 сентября 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
17 сент. 2016, 16:00 МСК
17.09.2016, 16:00 МСК
суббота
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

12.04.2017 12 апр. 2017 ср 18:30
Спартак-Нальчик
1 : 1
Спартак-2
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 18:30
Спартак-Нальчик
1
Спартак-2
1
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 16:00
Спартак-2
0 : 0
Спартак-Нальчик
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 16:00
Спартак-2
0
Спартак-Нальчик
0

Новости

Как часто в России умирают футбольные клубы
#РПЛ
07 июня 2019, 13:43