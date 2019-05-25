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Спартак-2 VS Сочи
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Спартак-2 - Сочи: 25 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак-2
Москва
1:1
Спартак-2 - Сочи: 25 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Сочи
Сочи
ФНЛ, 38 тур
ФНЛ,
38 тур
Россия
25 мая 2019, 15:00 МСК
25.05.2019, 15:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-
Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
13
Терехов
Сергей Терехов
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
45
Миладинович
Иван Миладинович
23
Мевля
Миха Мевля
27
Заика
Кирилл Заика
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
-
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
24
Маммана
Эмануэль Маммана
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
98
Варданян
Эрик Варданян
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
79
Руденко
Александр Руденко
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
25.05.2019
25 мая 2019
сб
15:00
Спартак-2
1 : 1
Сочи
25.05.2019
25 мая 2019
сб
15:00
Спартак-2
1
Сочи
1
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:00
Сочи
0 : 1
Спартак-2
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:00
Сочи
0
Спартак-2
1
02.05.2018
02 мая 2018
ср
15:00
Спартак-2
2 : 2
Сочи
02.05.2018
02 мая 2018
ср
15:00
Спартак-2
2
Сочи
2
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Сочи
2 : 2
Спартак-2
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Сочи
2
Спартак-2
2
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Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
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«Фиорентина» во всем слабее «Спартака» (кроме бренда лиги). Объясняем за 5 минут
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В списке ассистентов РПЛ лидирует защитник «Сочи». Почти все голы Заболотного – с его пасов
#Тимофей Маргасов
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Комментатор Шмурнов ругал судей в трансляции матча «Спартака» и говорил про «говно никто не купит». Теперь он вне эфиров «Матч ТВ»
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13 августа 2020, 19:36
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27 февраля, 20:52
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22 февраля, 18:30