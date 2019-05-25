Спартак-2 - Сочи: 25 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-2
Москва
1:1

Спартак-2 - Сочи: 25 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Сочи
Сочи
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
25 мая 2019, 15:00 МСК
25.05.2019, 15:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-
Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
13
Терехов
Сергей Терехов
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
45
Миладинович
Иван Миладинович
23
Мевля
Миха Мевля
27
Заика
Кирилл Заика
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
-
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
24
Маммана
Эмануэль Маммана
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
98
Варданян
Эрик Варданян
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
79
Руденко
Александр Руденко
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

25.05.2019 25 мая 2019 сб 15:00
Спартак-2
1 : 1
Сочи
25.05.2019 25 мая 2019 сб 15:00
Спартак-2
1
Сочи
1
17.07.2018 17 июля 2018 вт 19:00
Сочи
0 : 1
Спартак-2
17.07.2018 17 июля 2018 вт 19:00
Сочи
0
Спартак-2
1
02.05.2018 02 мая 2018 ср 15:00
Спартак-2
2 : 2
Сочи
02.05.2018 02 мая 2018 ср 15:00
Спартак-2
2
Сочи
2
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 14:00
Сочи
2 : 2
Спартак-2
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 14:00
Сочи
2
Спартак-2
2

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