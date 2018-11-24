Спартак-2 - Химки: 24 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-2
Москва
0:1

Спартак-2 - Химки: 24 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
24 нояб. 2018, 14:00 МСК
24.11.2018, 14:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
87
Боженов
Кирилл Боженов
8
Глушаков
Денис Глушаков
28
Могилевец
Павел Могилевец
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
45
Конате
Мохамед Конате
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
2
Логашов
Арсений Логашов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
9
Глушенков
Максим Глушенков
-
80
Жумабеков
Максим Жумабеков
-
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
0
Себай
Сенин Себай
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

31.08.2019 31 авг. 2019 сб 18:00
Химки
1 : 0
Спартак-2
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 18:00
Химки
1
Спартак-2
0
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 14:00
Спартак-2
0 : 1
Химки
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 14:00
Спартак-2
0
Химки
1
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
Химки
1 : 3
Спартак-2
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
Химки
1
Спартак-2
3
16.04.2018 16 апр. 2018 пн 19:00
Химки
1 : 0
Спартак-2
16.04.2018 16 апр. 2018 пн 19:00
Химки
1
Спартак-2
0
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:00
Спартак-2
0 : 1
Химки
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:00
Спартак-2
0
Химки
1
14.05.2017 14 мая 2017 вс 17:00
Спартак-2
4 : 0
Химки
14.05.2017 14 мая 2017 вс 17:00
Спартак-2
4
Химки
0
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 16:00
Химки
1 : 0
Спартак-2
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 16:00
Химки
1
Спартак-2
0

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