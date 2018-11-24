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Спартак-2 VS Химки
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Спартак-2 - Химки: 24 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак-2
Москва
0:1
Спартак-2 - Химки: 24 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 24 тур
ФНЛ,
24 тур
Россия
24 нояб. 2018, 14:00 МСК
24.11.2018, 14:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
87
Боженов
Кирилл Боженов
8
Глушаков
Денис Глушаков
28
Могилевец
Павел Могилевец
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
45
Конате
Мохамед Конате
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
2
Логашов
Арсений Логашов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
9
Глушенков
Максим Глушенков
-
80
Жумабеков
Максим Жумабеков
-
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
0
Себай
Сенин Себай
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:00
Химки
1 : 0
Спартак-2
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:00
Химки
1
Спартак-2
0
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
14:00
Спартак-2
0 : 1
Химки
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
14:00
Спартак-2
0
Химки
1
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
Химки
1 : 3
Спартак-2
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
Химки
1
Спартак-2
3
16.04.2018
16 апр. 2018
пн
19:00
Химки
1 : 0
Спартак-2
16.04.2018
16 апр. 2018
пн
19:00
Химки
1
Спартак-2
0
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
Спартак-2
0 : 1
Химки
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
Спартак-2
0
Химки
1
14.05.2017
14 мая 2017
вс
17:00
Спартак-2
4 : 0
Химки
14.05.2017
14 мая 2017
вс
17:00
Спартак-2
4
Химки
0
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
16:00
Химки
1 : 0
Спартак-2
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
16:00
Химки
1
Спартак-2
0
Новости
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
4
#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
#Химки
18 декабря 2020, 19:40
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
1
#Виктор Будянский
09 ноября 2020, 18:23
1
#
Новости матча
«Химки» набрали 32 очка за последние 15 туров – это лучший результат в РПЛ. Они отстают на 5 очков от призовой тройки
19 марта, 23:53
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Химки» обыграли «Уфу». У них шесть побед за последние семь матчей в РПЛ
27 февраля, 15:53
«Крылья Советов» в большинстве разгромили «Химки» и вышли в 1/4 финала Кубка России
22 февраля, 16:21
РПЛ возобновится 26 февраля. Календарь первых четырех туров
30 декабря 2020, 20:05
«Локо» проиграл «Химкам» – у него третье поражение подряд
17 декабря 2020, 19:55