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Спартак-2 VS Химки
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Спартак-2 - Химки: 24 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак-2
Москва
0:1
Спартак-2 - Химки: 24 сентября 2017 смотреть онлайн
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 15 тур
ФНЛ,
Россия
24 сент. 2017, 16:00 МСК
24.09.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Алексей Амелин
Алексей Амелин
Главный Судья
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События
Матч окончен 0:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:00
Химки
1 : 0
Спартак-2
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:00
Химки
1
Спартак-2
0
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
14:00
Спартак-2
0 : 1
Химки
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
14:00
Спартак-2
0
Химки
1
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
Химки
1 : 3
Спартак-2
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
16:00
Химки
1
Спартак-2
3
16.04.2018
16 апр. 2018
пн
19:00
Химки
1 : 0
Спартак-2
16.04.2018
16 апр. 2018
пн
19:00
Химки
1
Спартак-2
0
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
Спартак-2
0 : 1
Химки
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
Спартак-2
0
Химки
1
14.05.2017
14 мая 2017
вс
17:00
Спартак-2
4 : 0
Химки
14.05.2017
14 мая 2017
вс
17:00
Спартак-2
4
Химки
0
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
16:00
Химки
1 : 0
Спартак-2
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
16:00
Химки
1
Спартак-2
0
Новости
Сын инвестора «Химок» забил с центра поля в пустые ворота – это его второй гол подряд
#Илья Садыгов
24 апреля, 17:12
«Химки» собрали клубных легенд и пришли на завод – там пофоткались со станками в ретро-форме 📸
#Химки
12 апреля, 22:40
Тренер «Химок» выпустил в основе сына инвестора и на замену – своего сына. Сын инвестора забил, а «Химки» победили
#Илья Садыгов
09 апреля, 18:58
Новичок «Локомотива» забил победный гол в дебютной игре в РПЛ – и теперь его клубу грозит техническое поражение
#Ян Кухта
06 марта, 18:28
Фантомная отставка в РПЛ. Тренер «Химок» ушел из клуба, а через три недели вернулся
#Игорь Черевченко
19 ноября 2021, 18:15
«Зенит» взял победу заменами. Но игроков осталось мало – проблема в сборных и трансферах
#Зенит
24 июля 2021, 19:23
Глушенков забил «Спартаку» и удалился. Он принадлежит клубу, но мешает ему в борьбе за ЛЧ
#Максим Глушенков
10 мая 2021, 20:41
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля 2021, 19:45
#
Новости матча
«Химки» объявили о трансфере 38-летнего Жиркова. Он станет самым возрастным игроком РПЛ
12 января, 18:32
Владимир Габулов стал генеральным директором «Химок». Клуб занимает последнее место в РПЛ
1
28 декабря 2021, 15:25
1
Футбольные «Химки» объявили о погашении долгов. СМИ писали о задолженностях в 200 миллионов рублей
27 декабря 2021, 18:42
«Химки» объявили о трансфере Павла Мамаева. Он перешел туда свободным агентом из «Ростова»
21 декабря 2021, 13:45
Мамаев перешел в «Химки»
2
19 декабря 2021, 20:26
2
В РПЛ началась зимняя пауза. «Зенит» ушел на нее лидером, «Сочи» на третьем месте, «Спартак» – девятый
1
13 декабря 2021, 21:01
1
«Ахмат» три из четырех голов в ворота «Химок» забил с пенальти. Все – от двух футболистов
1
12 декабря 2021, 18:33
1
«Химки» забили «Краснодару» три гола. Это больше, чем в пяти последних матчах всех турниров
1
27 ноября 2021, 20:54
1
Как Спартак пролетит мимо медалей, а ЦСКА попадет в Лигу чемпионов? Все расклады РПЛ на финише
#РПЛ
03 мая 2021, 19:55
Как часто в финал Кубка России выходят клубы из ФНЛ. И что из этого получается
#Крылья Советов
21 апреля 2021, 19:55
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
#РПЛ
08 марта 2021, 19:50
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
#Виктор Будянский
09 ноября 2020, 18:23
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
#Химки
18 декабря 2020, 19:40
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Мирзов показал ромб после гола в ворота ЦСКА. Привет, «Спартак» ♦️
#Резиуан Мирзов
06 декабря 2020, 21:32
Эмоциональный Мусаев: бесился из-за промахов, швырял бутылку и удалился после матча. «Краснодар» снова проиграл
#Мурад Мусаев
28 ноября 2020, 18:54
Молодежки «Уфы» и «Химок» на двоих забили 13 голов. ТРИ-НА-ДЦАТЬ. Это новый рекорд
#Химки
29 октября 2020, 12:29
Итоги трансферного окна в России: «Зенит» потратил больше всех, два клуба – ничего
#РПЛ
18 октября 2020, 00:20
7:2 в матче РПЛ – с перебитым пенальти, суперголом издалека и 2+2 от Классона
#Краснодар
18 сентября 2020, 21:29
Поле на Кубке России в Иркутске – какое-то болото с грязью и ямами 💩
#Зенит Иркутск
15 сентября 2020, 15:15
«Спартак» ведет себя так, будто объявляет войну «Зениту»
#Спартак
03 августа 2020, 16:11
У Дзагоева – седьмая травма бедра. Суммарно из-за всех травм он пропустил уже 826 дней
#Алан Дзагоев
08 августа 2020, 18:23
«Че ты смеешься? Здесь цирк или че, ***?» Та самая фраза Юрана, которая уже 13 лет – легенда мемов
#Сергей Юран
02 августа 2020, 17:45
На чем основана версия, что «Спартак» теперь контролирует «Химки». И как развивалась вся история
#Химки
01 августа 2020, 15:54
«Химки» опровергают и подтверждают уход Юрана, а он обвиняет в отставке «Спартак». Что опять происходит?
#Сергей Юран
31 июля 2020, 21:20
«Химки» сияли в РПЛ нулевых: игроки сами стирали форму, Широков пришел из любителей, Титов – после ссоры с Черчесовым
#Химки
23 июля 2020, 12:50
Азербайджанец заменил армянина в финале Кубка России – почему это важный символ именно сейчас 🤝
#политика
25 июля 2020, 23:29
Главный момент финала – удар «Химок» в штангу на 96-й минуте. Через пару секунд матч закончился
#Кубок России
25 июля 2020, 20:26
«Зенит» так радовался победе в финале, что разбил кубок. Упс 🙆🏻♂️
#Зенит
25 июля 2020, 20:01
«Зенит» разминался перед финалом Кубка в траурных повязках. Это из-за смерти фаната-рекордсмена по выездным матчам
#Зенит
25 июля 2020, 18:39
М-м, в ФНЛ опять скандал. Клубы с 2-5 места выясняют, кому справедливо выйти в РПЛ
#ФНЛ
01 мая 2020, 22:48