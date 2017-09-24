Спартак-2 - Химки: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-2
Москва
0:1

Спартак-2 - Химки: 24 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 15 тур

ФНЛ,

Россия
24 сент. 2017, 16:00 МСК
24.09.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Алексей Амелин
Алексей Амелин
Главный Судья
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Матч окончен 0:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

31.08.2019 31 авг. 2019 сб 18:00
Химки
1 : 0
Спартак-2
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 18:00
Химки
1
Спартак-2
0
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 14:00
Спартак-2
0 : 1
Химки
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 14:00
Спартак-2
0
Химки
1
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
Химки
1 : 3
Спартак-2
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 16:00
Химки
1
Спартак-2
3
16.04.2018 16 апр. 2018 пн 19:00
Химки
1 : 0
Спартак-2
16.04.2018 16 апр. 2018 пн 19:00
Химки
1
Спартак-2
0
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:00
Спартак-2
0 : 1
Химки
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 16:00
Спартак-2
0
Химки
1
14.05.2017 14 мая 2017 вс 17:00
Спартак-2
4 : 0
Химки
14.05.2017 14 мая 2017 вс 17:00
Спартак-2
4
Химки
0
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 16:00
Химки
1 : 0
Спартак-2
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 16:00
Химки
1
Спартак-2
0

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