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Спартак-2 VS Армавир
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Спартак-2 - Армавир: 15 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Спартак-2
Москва
1:2
Спартак-2 - Армавир: 15 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 11 тур
ФНЛ,
11 тур
Россия
15 сент. 2018, 15:00 МСК
15.09.2018, 15:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
13.11.2019
13 нояб. 2019
ср
12:30
Спартак-2
1 : 3
Армавир
13.11.2019
13 нояб. 2019
ср
12:30
Спартак-2
1
Армавир
3
29.07.2019
29 июля 2019
пн
19:00
Армавир
1 : 1
Спартак-2
29.07.2019
29 июля 2019
пн
19:00
Армавир
1
Спартак-2
1
30.03.2019
30 марта 2019
сб
16:00
Армавир
0 : 0
Спартак-2
30.03.2019
30 марта 2019
сб
16:00
Армавир
0
Спартак-2
0
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
15:00
Спартак-2
1 : 2
Армавир
15.09.2018
15 сент. 2018
сб
15:00
Спартак-2
1
Армавир
2
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
16:00
Спартак-2
1 : 0
Армавир
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
16:00
Спартак-2
1
Армавир
0
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
Армавир
1 : 2
Спартак-2
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
Армавир
1
Спартак-2
2
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