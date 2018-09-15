Спартак-2 - Армавир: 15 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак-2
Москва
1:2

Спартак-2 - Армавир: 15 сентября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Армавир
Армавир
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
15 сент. 2018, 15:00 МСК
15.09.2018, 15:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

Спартак-2
мин
57
Селихов
Александр Селихов
35
Миронов
Леонид Миронов
36
Воропаев
Артем Воропаев
99
Роша
Педро Роша
97
Денисов
Даниил Денисов
75
Сунгатулин
Фаниль Сунгатулин
56
Гапонов
Илья Гапонов
84
Оганесян
Степан Оганесян
22
Игнатов
Михаил Игнатов
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
68
Литвинов
Руслан Литвинов
Запасные
27
Акмурзин
Тимур Акмурзин
-
63
Петрунин
Даниил Петрунин
-
88
Ташаев
Александр Ташаев
-
80
Бакалюк
Никита Бакалюк
-
90
Шильцов
Константин Шильцов
-
53
Муминов
Ильяс Муминов
-
71
Мельников
Степан Мельников
-
89
Голятов
Илья Голятов
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

13.11.2019 13 нояб. 2019 ср 12:30
Спартак-2
1 : 3
Армавир
13.11.2019 13 нояб. 2019 ср 12:30
Спартак-2
1
Армавир
3
29.07.2019 29 июля 2019 пн 19:00
Армавир
1 : 1
Спартак-2
29.07.2019 29 июля 2019 пн 19:00
Армавир
1
Спартак-2
1
30.03.2019 30 марта 2019 сб 16:00
Армавир
0 : 0
Спартак-2
30.03.2019 30 марта 2019 сб 16:00
Армавир
0
Спартак-2
0
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 15:00
Спартак-2
1 : 2
Армавир
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 15:00
Спартак-2
1
Армавир
2
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 16:00
Спартак-2
1 : 0
Армавир
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 16:00
Спартак-2
1
Армавир
0
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
Армавир
1 : 2
Спартак-2
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 16:00
Армавир
1
Спартак-2
2

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