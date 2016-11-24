Матч завершен
Спарта
Прага
Намойнесу 11
1:0
Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
24 нояб. 2016, 21:00 МСК
24.11.2016, 21:00 МСК
четверг
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Спарта
мин
22
Хользер
Даниэль Хользер
90
33
Коубек
Томаш Коубек
90
3
Кадлец
Михал Кадлец
90
2
Мазух
Ондрей Мазух
90
25
Холек
Марио Холек
90
4
Караваев
Вячеслав Караваев
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
11'
11'
90
11
Маречек
Лукаш Маречек
90
9
Докал
Борек Докал
90
30
Юлиш
Лукаш Юлиш
90
21
Лафата
Давид Лафата
88
Запасные
27
Миллер
Мирослав Миллер
46
Кадлец
Милан Кадлец
47
Кестль
Даниэль Кестль
43
Дудл
Вацлав Дудл
45
Гавелка
Филип Гавелка
48
Майка
Матей Майка
50
Новотны
Ондржей Новотны
Саутгемптон
мин
16
Уорд-Проус
Джеймс Уорд-Проус
90
1
Форстер
Фрэйзер Форстер
90
17
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
3
Йошида
Мая Йошида
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
55
38
МакКуин
Сэм МакКуин
90
4
Класи
Йорди Класи
72
22
Редмонд
Натан Редмонд
90
7
Лонг
Шейн Лонг
90
9
Родригес
Джей Родригес
55
Запасные
41
Льюис
Гарри Льюис
21
Бертранд
Райан Бертранд
24
Стивенс
Джек Стивенс
8
Дэвис
Стивен Дэвис
14
Ромеу
Ориоль Ромеу
19
Буфал
Софьян Буфал
10
Остин
Чарли Остин