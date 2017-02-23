Матч завершен
Спарта
Прага
Караваев 83
1:1
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Полоз 13
Лига Европы, 1/16 финала

Лига Европы,

1/16 финала
23 февр. 2017, 23:05 МСК
23.02.2017, 23:05 МСК
четверг
Хюсейн Гечек
Хюсейн Гечек
Главный Судья
Составы
Спарта
мин
33
Коубек
Томаш Коубек
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
90
2
Мазух
Ондрей Мазух
46
3
Кадлец
Михал Кадлец
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
83'
83'
90
15
Албиак
Нестор Албиак
70
25
Холек
Марио Холек
90
17
Чермак
Алеш Чермак
90
16
Сачек
Михал Сачек
90
30
Юлиш
Лукаш Юлиш
90
24
Пулькраб
Матей Пулькраб
40
Запасные
35
Бичик
Давид Бичик
25
Хибс
Матей Хибс
88
Вэтэжелу
Богдан Вэтэжелу
6
Ваха
Лукаш Ваха
45
Гавелка
Филип Гавелка
21
Лафата
Давид Лафата
32
Шурал
Йозеф Шурал
Ростов
мин
77
Медведев
Никита Медведев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
4
Гранат
Владимир Гранат
70
44
Навас
Сесар Навас
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
46
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
11
Бухаров
Александр Бухаров
46
14
Полоз
Дмитрий Полоз
13'
13'
90
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
5
Терентьев
Денис Терентьев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
10
Думбия
Мусса Думбия
11
Девич
Марко Девич
20
Азмун
Сердар Азмун