Матч завершен
Спарта
Прага
Хубник 78
Земан 86
2:2
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Рейс 82
Рейс 89
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
17 сент. 2009, 22:05 МСК
17.09.2009, 22:05 МСК
четверг
Дуглас Макдональд
Дуглас Макдональд
Главный Судья
Составы
Спарта
мин
0
Блажек
Яромир Блажек
90
0
Ржепка
Томаш Ржепка
90
0
Хубник
Роман Хубник
78'
78'
90
0
Хохенедер
Никлас Хохенедер
90
0
Жофчак
Игор Жофчак
90
0
Бони
Вильфрид Бони
90
0
Кушнир
Ондрей Кушнир
90
0
Голенда
Ян Голенда
81
0
Земан
Мартин Земан
86'
86'
89
0
Вацек
Камил Вацек
90
0
Гушек
Любош Гушек
90
Запасные
0
Козачик
Матуш Козачик
0
Ковба
Денис Ковба
0
Калоуда
Любош Калоуда
0
Стрештик
Марек Стрештик
0
Прудников
Александр Прудников
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
ПСВ
мин
0
Исакссон
Андреас Исакссон
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Лазович
Данко Лазович
90
0
Тойвонен
Ола Тойвонен
90
0
Куверманс
Данни Куверманс
65
0
Джуджак
Балаж Джуджак
90
0
Энгелаар
Орландо Энгелаар
90
0
Ойо
Фунсо Ойо
90
0
Баккал
Отман Баккал
90
0
Манолев
Станислав Манолев
90
Запасные
0
Кассио
Кассио
0
Родригес
Франциско Родригес
0
Сальсидо
Карлос Сальсидо
0
Марселлис
Дирк Марселлис
0
Нейланд
Стефан Нейланд
0
Вуйтенс
Стейн Вуйтенс
0
Рейс
Жонатан Рейс
82'
89'