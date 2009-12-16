Матч завершен
Спарта
Прага
0:3
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Н'Дойе 22
Н'Дойе 30
Гронкьяер 55
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
16 дек. 2009, 23:05 МСК
16.12.2009, 23:05 МСК
среда
Составы
Спарта
мин
0
Блажек
Яромир Блажек
90
0
Памич
Мануэл Памич
90
0
Хохенедер
Никлас Хохенедер
90
0
Кушнир
Ондрей Кушнир
90
0
Жофчак
Игор Жофчак
90
0
Вацек
Камил Вацек
52
0
Земан
Мартин Земан
90
0
Гушек
Любош Гушек
90
0
Бони
Вильфрид Бони
67
0
Голенда
Ян Голенда
90
Запасные
0
Козачик
Матуш Козачик
0
Гейда
Лукаш Гейда
0
Ковба
Денис Ковба
0
Кладрубски
Иржи Кладрубски
0
Калоуда
Любош Калоуда
0
Жироуш
Мартин Жироуш
0
Кадлец
Вацлав Кадлец
Копенгаген
мин
0
Виланд
Йохан Виланд
90
0
Норрегаард
Хьялте Норрегаард
82
0
Антонссон
Микаэль Антонссон
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Лаурсен
Ульрик Лаурсен
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Гронкьяер
Йеспер Гронкьяер
55'
55'
87
0
Вингаард
Мартин Вингаард
71
0
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
22'
30'
22', 30'
90
Запасные
0
Кристиансен
Йеспер Кристиансен
0
Йенсен
Никлас Йенсен
0
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
0
Сьонко
Либор Сьонко
0
Кристенсен
Томас Кристенсен
0
Делэни
Томас Делэни
0
Аилтон
Аилтон