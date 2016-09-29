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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Спарта
Прага
Кадлец 7
Кадлец 25
Холек 76
3:1
Матч завершен
Интер
Милан
Паласио 71
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
29 сент. 2016, 20:00 МСК
29.09.2016, 20:00 МСК
четверг
Артур Соареш Диаш
Артур Соареш Диаш
Главный Судья
Составы
Спарта
мин
33
Коубек
Томаш Коубек
90
22
Хользер
Даниэль Хользер
90
3
Кадлец
Михал Кадлец
74
2
Мазух
Ондрей Мазух
90
25
Холек
Марио Холек
76'
76'
90
4
Караваев
Вячеслав Караваев
90
9
Докал
Борек Докал
90
14
Фридек
Мартин Фридек
66
16
Сачек
Михал Сачек
90
17
Чермак
Алеш Чермак
88
77
Кадлец
Вацлав Кадлец
7'
25'
7', 25'
90
Запасные
27
Миллер
Мирослав Миллер
33
Кадлец
Милан Кадлец
52
Кестль
Даниэль Кестль
45
Гавелка
Филип Гавелка
21
Лафата
Давид Лафата
30
Юлиш
Лукаш Юлиш
24
Пулькраб
Матей Пулькраб
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
19
Банега
Эвер Банега
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
56
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
95
Мянго
Сенна Мянго
90
5
Мело
Фелипе Мело
90
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
70
23
Эдер
Эдер
90
8
Паласио
Родриго Паласио
71'
71'
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
63
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
25
Миранда
Жоао Миранда
44
Перишич
Иван Перишич
17
Медель
Гари Медель
31
Дзонта
Лорис Дзонта
9
Икарди
Мауро Икарди