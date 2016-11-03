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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Спарта
Прага
Биттон 23
Лафата 38
2:0
Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
3 нояб. 2016, 23:05 МСК
3.11.2016, 23:05 МСК
четверг
Иштван Вад
Иштван Вад
Главный Судья
Составы
Спарта
мин
22
Хользер
Даниэль Хользер
90
33
Коубек
Томаш Коубек
90
3
Кадлец
Михал Кадлец
90
2
Мазух
Ондрей Мазух
90
25
Холек
Марио Холек
90
4
Караваев
Вячеслав Караваев
90
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
90
11
Маречек
Лукаш Маречек
90
9
Докал
Борек Докал
90
30
Юлиш
Лукаш Юлиш
72
21
Лафата
Давид Лафата
38'
38'
80
Запасные
27
Миллер
Мирослав Миллер
46
Кадлец
Милан Кадлец
47
Кестль
Даниэль Кестль
43
Дудл
Вацлав Дудл
45
Гавелка
Филип Гавелка
44
Фортельный
Ян Фортельный
24
Пулькраб
Матей Пулькраб
Хапоэль
мин
4
Витор
Мигел Витор
45
1
Гореш
Давид Гореш
90
22
Мараньан
Лусио Мараньан
73
5
Тзедек
Шир Тзедек
90
20
Таха
Лоай Таха
90
69
Корхут
Михай Корхут
90
24
Меликсон
Маор Меликсон
90
12
Хобан
Овидиу Хобан
90
7
Ради
Махаран Ради
90
11
Бузагло
Маор-Бар Бузагло
62
2
Биттон
Бен Биттон
23'
23'
90
Запасные
55
Хаймов
Гай Хаймов
3
Тургеман
Бен Тургеман
17
Охайон
Матан Охайон
30
Огочукву
Джон Огочукву
21
Шабтай
Ювал Шабтай
8
Гадир
Мохаммад Гадир
14
Саар
Бен Саар