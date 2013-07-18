Спарта - Хэкен: 18 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Спарта
Прага
2:2
Первый матч 0:1

Спарта - Хэкен: 18 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Хэкен
Гетеборг
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
18 июля 2013, 21:15 МСК
18.07.2013, 21:15 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
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Предварительный состав

Спарта
мин
9
Канга
Каку Гуелор Канга
15
Ганоушек
Мацей Ганоушек
1
Ницэ
Флориан Ницэ
26
Намойнесу
Коста Намойнесу
16
Сачек
Михал Сачек
Запасные
2
Кайя
Семих Кайя
-
33
Ганцко
Давид Ганцко
-
40
Манджек
Жорж Манджек
-
25
Травник
Михал Травник
-
18
Козак
Либор Козак
-
Хэкен
мин
21
Линдгрен
Расмус Линдгрен
22
Тойвио
Йоона Тойвио
8
Фриберг
Эрик Фриберг
Запасные
4
Ояла
Юхани Ояла
-

События

Матч окончен 2:2

Прошлые матчи

25.07.2013 25 июля 2013 чт 20:00
Хэкен
1 : 0
Спарта
25.07.2013 25 июля 2013 чт 20:00
Хэкен
1
Спарта
0
18.07.2013 18 июля 2013 чт 21:15
Спарта
2 : 2
Хэкен
18.07.2013 18 июля 2013 чт 21:15
Спарта
2
Хэкен
2

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