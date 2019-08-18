Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Ди Франческо 2
Валоти 16
Валоти 32
3:1
Матч завершен
Феральписало
Сало
Кубок Италии, 1/32 финала

Кубок Италии,

1/32 финала

Италия
18 авг. 2019, 21:45 МСК
18.08.2019, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
СПАЛ
мин
-
Валоти
Маттиа Валоти
16'
32'
16', 32'
90
-
Ди Франческо
Федерико Ди Франческо
2'
2'
90