Матч завершен
Шотландия
0:0
( 5 : 3)
Матч завершен
Израиль
Чемпионат Европы, 1/2 финала

Чемпионат Европы,

1/2 финала
8 окт. 2020, 21:45 МСК
8.10.2020, 21:45 МСК
четверг
Овидиу Хэцеган
Овидиу Хэцеган
Главный Судья
События
Составы