Москва - Зенит: 31 марта 2001 смотреть онлайн

Матч завершен
Москва
Москва
0:2

Москва - Зенит: 31 марта 2001 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
31 марта 2001, 23:00 МСК
31.03.2001, 23:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Москва
мин
0
Жевнов
Юрий Жевнов
0
Дакоста
Акес Дакоста
0
Окоронкво
Исаак Окоронкво
0
Илич
Бранко Илич
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
0
Ребко
Алексей Ребко
0
Шешуков
Александр Шешуков
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
0
Самедов
Александр Самедов
0
Якубко
Мартин Якубко
Запасные
0
Амельченко
Антон Амельченко
-
0
Васянович
Андрей Васянович
-
0
Григалава
Гиа Григалава
-
0
Жеан
Жеан
-
0
Крунич
Бранислав Крунич
-
0
Стрелков
Игорь Стрелков
-
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Иванович
Бранислав Иванович
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
39
Караваев
Вячеслав Караваев
18
Жирков
Юрий Жирков
27
Оздоев
Магомед Оздоев
8
Малком
Малком
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
78
Васютин
Александр Васютин
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
4
Осорио
Йордан Осорио
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
14
Кузяев
Далер Кузяев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
10
Ригони
Эмилиано Ригони
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

31.10.2009 31 окт. 2009 сб 14:00
Москва
1 : 0
Зенит
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 14:00
Москва
1
Зенит
0
12.07.2009 12 июля 2009 вс 13:00
Зенит
1 : 0
Москва
12.07.2009 12 июля 2009 вс 13:00
Зенит
1
Москва
0
02.08.2008 02 авг. 2008 сб 15:00
Зенит
2 : 1
Москва
02.08.2008 02 авг. 2008 сб 15:00
Зенит
2
Москва
1
23.03.2008 23 марта 2008 вс 16:00
Москва
0 : 2
Зенит
23.03.2008 23 марта 2008 вс 16:00
Москва
0
Зенит
2
03.11.2007 03 нояб. 2007 сб 14:00
Зенит
1 : 0
Москва
03.11.2007 03 нояб. 2007 сб 14:00
Зенит
1
Москва
0
28.10.2006 28 окт. 2006 сб 23:00
Зенит
1 : 1
Москва
28.10.2006 28 окт. 2006 сб 23:00
Зенит
1
Москва
1
11.07.2006 11 июля 2006 вт 23:00
Москва
0 : 0
Зенит
11.07.2006 11 июля 2006 вт 23:00
Москва
0
Зенит
0
23.10.2005 23 окт. 2005 вс 17:00
Москва
2 : 0
Зенит
23.10.2005 23 окт. 2005 вс 17:00
Москва
2
Зенит
0
19.06.2005 19 июня 2005 вс 19:00
Зенит
2 : 2
Москва
19.06.2005 19 июня 2005 вс 19:00
Зенит
2
Москва
2
08.11.2004 08 нояб. 2004 пн -:-
Зенит
2 : 3
Москва
08.11.2004 08 нояб. 2004 пн -:-
Зенит
2
Москва
3
21.03.2004 21 марта 2004 вс -:-
Москва
1 : 1
Зенит
21.03.2004 21 марта 2004 вс -:-
Москва
1
Зенит
1
24.07.2003 24 июля 2003 чт 23:00
Москва
0 : 1
Зенит
24.07.2003 24 июля 2003 чт 23:00
Москва
0
Зенит
1
17.06.2003 17 июня 2003 вт 23:00
Зенит
3 : 0
Москва
17.06.2003 17 июня 2003 вт 23:00
Зенит
3
Москва
0
31.08.2002 31 авг. 2002 сб 23:00
Зенит
0 : 0
Москва
31.08.2002 31 авг. 2002 сб 23:00
Зенит
0
Москва
0
07.05.2002 07 мая 2002 вт 23:00
Москва
1 : 2
Зенит
07.05.2002 07 мая 2002 вт 23:00
Москва
1
Зенит
2
17.07.2001 17 июля 2001 вт 23:00
Зенит
4 : 0
Москва
17.07.2001 17 июля 2001 вт 23:00
Зенит
4
Москва
0
31.03.2001 31 марта 2001 сб 23:00
Москва
0 : 2
Зенит
31.03.2001 31 марта 2001 сб 23:00
Москва
0
Зенит
2

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