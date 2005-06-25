Матч завершен
Москва
Москва
1:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
25 июня 2005, 13:00 МСК
25.06.2005, 13:00 МСК
суббота
Юрий Баскаков
Юрий Баскаков
Главный Судья
Составы