Матч завершен
Москва
Москва
1:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
23 июня 2001, 23:00 МСК
23.06.2001, 23:00 МСК
суббота
Составы