Матч завершен
Москва
Москва
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
5 авг. 2006, 23:00 МСК
5.08.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы