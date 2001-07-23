Матч завершен
Москва
Москва
1:0
Матч завершен
Сокол
Саратов
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
22 июля 2001, 23:00 МСК
22.07.2001, 23:00 МСК
воскресенье
Составы